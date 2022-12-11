Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam başlayan ve saatteki hızı 70 km’ye kadar çıkan fırtına nedeniyle kayıklar battı, denizin rengi değişti ağaçlar yıkıldı. Fırtınayı fırsat ben bazı sörf tutkunları ise rüzgara karşı sörf yaptı.

Bodrum'da akşam saatlerinde etkili olan ve gün boyu devam eden rüzgar Bodrum'da hayatı durma noktasına getirdi. Saatteki hızı zaman zaman 70 km'yi bulması nedeniyle kıyılarda bulunan işletmeleri dalgalarla boğuştu.

Rüzgarın etkisi açık denizde ise 90 km'yi bulduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 3 metreye kadar çıktı. Bodrum Belediyesi Limanlarda uyarı yaparak balıkçı teknelerinin, Günlük tur teknelerinin ve diğer teknelerin limandan ayrılmamasını anons etti. Sabah saatlerinde hızını arttıran rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri dalgalara yenik düştü. Aralıklarla yağan sağanak ise denizin rengini değiştirdi.

Bazı bölgelerde ağaçların devrildiği öğrenildi. Fırtınanın saatteki hızı akşam saatlerinde 80 km'ye kadar çıkacağı öğrenildi. Fırtınanın Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek ve Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipleri kırmız alarma geçerek tüm personeliyle 24 saat teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle çöplerle kapanan mazgallara anında müdahale edildi.

Öte yandan Fırtınayı fırsat bilen bir sörfçü ise Ortakent sahilinde tehlikeli dalgalara karşı sörf yaptı.