Kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ataş'ın cansız bedeni 56 gün sonra bulundu. Olay, Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut'un Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı itirafla aydınlatıldı. Programda, Karabulut'un boşandığı eşi Ataş'ı, sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün yaşanan kavga sonrası iple boğarak öldürdüğünü sonrasında beraber Ataş'ın cansız bedenini boş araziye bırakıp üzerini taşla örttüklerini anlatmıştı. Karabulut’un itirafı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.