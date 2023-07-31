Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yanında götürdüğü milletvekilleri Akbelen'de umduğunu bulamadı. Büyük tepki ile karşılaşan Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırırken, Mahmut Tanal'ın jandarmalara hakaret edip vatandaşa "Sizin yüzünüzden kaybettik" sözleri, Ali Mahir Başarır'ın parmak sallaması büyük tepki çekti. CHP yandaşı gazeteciler bile skandala dayanamadı. Konuyu köşesine taşıyan Fatih Portakal "Allah kimseyi bunların yerine koymasın. Hem kendi seçmeninin olduğu yere gidecekseniz hem yuhalanacaksınız hem de "dans mı etmeye geldin" diyecekler. Kendi düşen ağlamaz. Bu duruma sizler getirdiniz kendinizi." ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz ise “CHP işçilerle köylüleri, iktidarla çevrecileri aynı anda karşısına alarak dayanışma eylemini yüzüne gözüne bulaştırdı. Nereden bakarsanız bakın skandal” diye yazdı.