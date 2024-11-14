MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı haftalık 'Z' raporunu duyurdu. Başkan Erdoğan'ın işaret fişeğini attığı sınır ötesi harekatla ilgili açıklama yapan Bakanlık "Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Eurofighter savaş uçaklarının da envantere eklenmesi planlanıyor. Bakanlık kaynakları tedarik sürecinin hızlanacağını bildirdi. Şam ile normalleşme sürecine ilişkin ise "Çabalar sürdürülecektir" denildi.