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MSB Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

MSB Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı
14.03.2022 14:19

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Türk Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video klip, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" notuyla yayımlandı. Öte yandan söz konusu video klipte Hava Kuvvetleri personelinin F-16'lar ile uçuşa hazırlık görüntülerinin yanı sıra, harekat görüntüleri de yer aldı.

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