MSB, Hasan Dağı’na tırmanırken düşen dağcının helikopterle kurtarılma anlarını paylaştı!

Aksaray'da Veysel Güven (21), arkadaşları Yasin İlgün (19) ve onun ağabeyi Çağrı İlgün (22) ile birlikte dün sabah saatlerinde Hasan Dağı'na tırmandı. Zirve tırmanışının ardından dönüş yoluna tırmanıcılardan Veysel Güven, dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, düşen vatandaşın kurtarılma anlarına ait görüntüleri yayınladı.

MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aksaray ili Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan bir helikopter ve Personel Kurtarma Timimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.