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MSB duyurdu! Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı
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MSB duyurdu! Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 16:27

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusuna bıraktığı düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

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