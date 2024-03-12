Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta (4 Mart) verdiği Irak sınırına "yeni harekat" mesajının ardından peş peşe kritik temaslar gerçekleşti. Dün Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü. Bugün ise Irak sınırında kritik bir temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Son günlerde yaşanan bu gelişmeleri terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.