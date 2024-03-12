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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 13:37 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 13:37

MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi! Terör uzmanı Ağar: ''Çok önemli bir fotoğraf!''

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta (4 Mart) verdiği Irak sınırına "yeni harekat" mesajının ardından peş peşe kritik temaslar gerçekleşti. Dün Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü. Bugün ise Irak sınırında kritik bir temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Son günlerde yaşanan bu gelişmeleri terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi

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