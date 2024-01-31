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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 14:22 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 14:26

MSB duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. MSB, tarafından yapılan açıklamada; "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2 M-4 piyade tüfeği, 1 M4A1 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 10 RPG-7 mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 25 el bombası, 19 şarjör, 1 kamera, 1 telefon, 2 telsiz ve 1 termal dürbünün ele geçirildiğine yer verildi.

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