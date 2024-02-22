Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil icra edilen operasyonlarda son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştı" denildi. Bakanlık kaynakları, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'na ilişkin, "Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.