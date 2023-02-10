MSB: “1'inci Zırhlı Tugayımız, kentteki çadır kurma çalışmalarına da aralıksız destek sağlamayı sürdürüyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde depremzedelere destek sağlamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonucunda 1'inci Zırhlı Tugayı depremzedeler için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”İlk günden bu yana Malatya’da vatandaşlarımızla omuz omuza mücadele eden 1'inci Zırhlı Tugayımız, kentteki çadır kurma çalışmalarına da aralıksız destek sağlamayı sürdürüyor. Birlikte Güçlüyüz” ifadelerine yer verildi.