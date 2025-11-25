MİT'ten BAE ajanlarına darbe

PODCAST CANLI YAYIN
"Siyasal veya Askeri Casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde operasyon düzenlendi. BAE istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’deki savunma sanayi ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görevlerdeki personelin bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken yurt dışında olduğu tespit edilen bir firari için yakalama kararı çıkarıldı.

