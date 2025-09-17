PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Şam'a kritik ziyaret

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
