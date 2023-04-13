Mısır'dan 11 yıl sonra Türkiye'ye ilk ziyaret! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Mısır'dan Türkiye'ye 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Mısır ile büyükelçi atamasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Mısır'ın Ortadoğu'da oynadığı rolü takdir ediyoruz. Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Bu vesile ile başta dost ve kardeş Mısır halkları olmak üzere tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum.

Mısır ile enerji konusu üzerine

Hiç şüphesiz enerji konusunda iş birliğimiz var. Türkiye, en fazla Mısır'dan LNG ithal eden ülkelerden biridir. Burada yatırımları var. Biz istiyoruz ki bütün alanlarda iş birliği artsın. Özellikle enerji alanında bu aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da bunu istiyoruz. Potansiyel var. Ukrayna savaşı daha da devam edecek gibi dolayısıyla enerji krizi olduğu ortada. Türkiye özellikle güneşte ve rüzgarda artık dünya ortalamasının üzerine çıktı. İki kardeş ülke olarak iş birliği yaparsak birbirimize destek oluruz. İhracatımız da gelişir.

Fransız vekilin teröristleri ağırlaması

PKK Avrupa Birliği terör listesinde, öyle tanınıyor. Aynı şekilde Fransa'da da terör örgütüdür. Maalesef bir araya geliyorlar. Terörle mücadele ikiyüzlülüğün en açık örneği. Bir taraftan terör örgütüdür diyip ben görüşürüm demek olmaz. Süleymaniye'de de PKK artık yerel yönetimleri kontrol altına almış. Sonuçta burada da ABD'nin nüfusu var. Neden olduğunu hepsini biliyoruz. Hem terörist diyeceksiniz hem görüşeceksiniz böyle terörle mücadele olmaz. Avrupalıların sahiplendiği terör örgütlerini yok etmeye devam edeceğiz.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamaları ise şöyle: Ağırlık verdiğimiz konu ikili ilişkilerimiz oldu. İstiyoruz ki gelişsin ve en yüksek seviyelere gelsin. Her iki ülkenin de isteği bu doğrultuda. Bunu sağlam bir zemin üzerine oturtmamız önemli. Her iki ülkeyi bağlayan tarihi ilişkiler mevcuttur. Bu da böyle içinde herkes için yararlı olacaktır.

Liderler görüşecek mi?

Biz anlaştık ve aynı fikirdeyiz. Bu takvim ile ilgili bütün adımları açıklayacağız. Zirve ile ilgili detaylarda hemfikir olduktan sonra açıklayacağız

Mısır doğalgazı Türkiye'den taşınır mı?

Enerji konusunda işbirliğimiz var. Türkiye Mısır'dan enerji ithal eden ülkelerden biridir. Her iki ülkede potansiyel var ve bunun her anlamda geliştirilmesini istiyoruz.