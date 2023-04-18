RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilk torpido atışını gerçekleştirdi!

MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilk torpido atışını gerçekleştirdi!

MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilk torpido atışını gerçekleştirdi!
18.04.2023 22:41

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:26
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan...
Güncel 09:53
Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye...
Güncel 24:25
Başkan Erdoğan Eskişehir'de...
Güncel 01:10
Suç örgütü lideri Barış...
Güncel 04:42
TOGG, Ordu’da vatandaşı...
Güncel 17:49
Başkan Erdoğan'dan...
Güncel 07:39
Raylı sistemlerde yerli ve...
Güncel 01:43
Başkan Erdoğan seçim...
Güncel 06:16
MHP lideri Devlet Bahçeli'den...
Güncel 02:32
Saadet Partili Kozan Belediye...
Güncel 00:44
HDPKK ile iş tutan...
Güncel 02:35
CHP İstanbul İl Başkanlığı...

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi.

Güncel Videoları

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette MİR İnsansız Deniz Aracına entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı gerçekleştirildi.

MİR İDA, ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken; istihbarat/gözetleme/keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA'larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor. Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA'larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.

SON DAKİKA