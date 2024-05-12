Milli Savunma Bakanlığı şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü paylaşılan klip ile kutladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından paylaşılan klip ile kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Anneler Günü' dolayısıyla klip ile paylaşıldı. Klibe ilişkin mesajda, "Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sizler, verdiğiniz emeklerden dolayı her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız" denildi.