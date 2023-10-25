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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023, 22:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 22:08

Milli Savunma Bakanlığı Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatına ait görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatına ait görüntüleri paylaştı. Doğu Akdeniz’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. İsrail'e karşı 7 Ekim'de başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında ABD'nin Akdeniz'e İsrail'e destek için iki savaş gemisini göndermiş olması gerilimi tırmandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Akdeniz'deki tatbikatı bu sebeple ayrı bir öneme sahip.

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