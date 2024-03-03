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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 12:56 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 12:56

Milli Savunma Bakanlığı HİSAR-O’nun yeni görüntülerini paylaştı

MSB, Hava Savunma Tugay Komutanlığı’nın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O’nun yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda “Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O; kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası; 3 adet Füze Fırlatma Aracı, 1 adet Orta Menzilli Hava Savunma Radarı, 1 adet Atış Kontrol Merkezi ile ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor” ifadelerine yer verildi.

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