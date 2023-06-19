Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sözde lider kadrodan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

SÖZDE LİDER KADROSUNDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında;

2 adet M-16 piyade tüfeği,

1 adet el bombası,

180 adet 5,56 mm mermi,

1 adet RPG-7 mühimmatı,

1 adet silah üstü gece görüş dürbünü,

Fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı."

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Öte yandan mehmetçik Hakurk'ta düzenlediği operasyonda da çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; - 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, - 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, - 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı." ifadelerine yer verdi.