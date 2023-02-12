Milli Savunma Bakanlığı: “Depremin 140’ıncı saatinde Antakya’da 57 yaşındaki Macide Hakemati kurtarıldı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18’inci Mekanize Piyade Tugayının İstihkam Savaş Bölüğü tarafından depremin 140’ıncı saatinde Antakya Saraykent Mahallesi’nde 57 yaşındaki Macide Hakemati isimli vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “18'inci Mekanize Piyade Tugayımızın İstihkam Savaş Bölüğü tarafından depremin 140’ıncı saatinde, Antakya Saraykent Mahallesi'nde 57 yaşındaki Macide Hakemati isimli vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Türkiye Tek Yürek” ifadelerini kullandı.