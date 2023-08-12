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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023, 14:23 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023, 14:31

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den A Haber’e özel açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Bakan Güler, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların amasız bir şekilde sürdüğünü belirterek örgütün köşeye sıkıştığını anlattı. FETÖ'ye karşı verilen mücadeleye de değinen Bakan Güler ayrıca, Türkiye’nin Afrika açılımı başta olmak üzere bölgede yaşananları yorumladı. Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna ile yürüttüğü tahıl koridoru müzakereleri ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Yaşar Güler, "Şu anda BM Genel Sekreterinden tutun dünya liderlerinin tamamına yakını bu sorunun sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çözülebileceğine inanıyor. Cumhurbaşkanımız da bu yoğun gündemin içinde sorunun çözümü için büyük çaba sarf ediyor. Ben kişisel olarak da bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın çözebileceğine inanıyorum." dedi. Libya, Suriye, Yunanistan, Mısır, İsrail ile ilişkilerini değerlendirdi. Güler ABD ile süren F-16 temaslarını da anlattı.

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