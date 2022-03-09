Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarında bekleyen Türkiye'ye gelecek ticari gemilerle ilgili önümüzdeki saatlerde, günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik soru üzerine Akar, "Sayın Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birinci konu genel anlamda ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi, barış ve huzurun gelmesi, diğer taraftan da Türkiye'nin Ukrayna'daki iki uçağının güvenliği. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı şekliyle güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi, gelmesi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konularda olumlu gelişmeler bekliyoruz." diye konuştu.