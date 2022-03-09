Haberler Güncel Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması
09.03.2022 12:44

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:18
İstanbul Havalimanı D20...
Güncel 00:37
Rus tankı Sovyetler Birliği...
Güncel 01:19
Arnavutköy’de kar yağışı...
Güncel 01:52
TUSAŞ'tan flaş Milli Muharip...
Güncel 01:14
Lviv'de tarihi tiyatronun...
Güncel 00:37
Eren Kış-30 operasyonu...
Güncel 01:30
Harkov'da askeri üs imha...
Güncel 01:09
Rus askerleri, Ukrayna'daki...
Güncel 02:19
İsrail Cumhurbaşkanı...
Güncel 37:05
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 05:04
Ukrayna eski Başbakanı...
Güncel 00:13
Ukrayna'da yerleşim yerine...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarında bekleyen Türkiye'ye gelecek ticari gemilerle ilgili önümüzdeki saatlerde, günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik soru üzerine Akar, "Sayın Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birinci konu genel anlamda ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi, barış ve huzurun gelmesi, diğer taraftan da Türkiye'nin Ukrayna'daki iki uçağının güvenliği. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı şekliyle güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi, gelmesi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konularda olumlu gelişmeler bekliyoruz." diye konuştu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA