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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kilis'te incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kilis'te incelemelerde bulundu
23.02.2023 23:23

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Kilis'i ziyaret etti. Kilis Valisi Recep Soytürk ve protokol tarafından karşılanan Akar, Kilis AFAD il müdürlüğündeki toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Akar ve beraberindekiler vatandaşları selamlayıp, 6. sınıfa giden öğrenci Akar’ın elini öptü. Akar ve beraberindekiler Kilis'ten ayrıldı.

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