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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi
17.01.2023 19:33

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Bakan Akar’ın ziyareti, Çekya’ya 14 yıl sonra Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından da dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi temasları kapsamında geldiği Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Başkent Prag’daki Savunma Bakanlığının ardından Parlamento binasına geçen Bakan Akar, Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi, askeri eğitim iş birliği olmak üzere diğer alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Bakan Akar ayrıca ülkenin önemli savunma sanayisi şirketlerinden Omnipol’a giderek çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaretinde Bakan Akar’a Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti. Bakan Akar’ın ziyareti, Çekya’ya 14 sene sonra Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından da önem taşıyor. Öte yandan Bakan Akar, Prag’da Türk vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaştı. Bakan Akar’ı gören vatandaşlar yanına gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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