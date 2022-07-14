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Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Mutabakat sağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Mutabakat sağlandı
14.07.2022 01:26 - Son Güncelleme: 14.07.2022 01:35

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Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tahıl krizinin çözümü için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verdi. Ukrayna limanlarındaki tahılın tahliyesi için Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.

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