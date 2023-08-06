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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 18:59 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 19:08

Milli gururumuza Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan şampiyon Mete Gazoz'u tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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