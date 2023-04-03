RAMAZAN İMSAKİYE
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'Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek

'Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek
03.04.2023 15:05

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7'li koalisyonun adayı CHP'li...

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, toplumun farklı kesimlerinden itirazlar yükselmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere birçok konuda sözüne kulak asılmayan Saadet Partisi'nde, içeriden tepkiler artıyor. Saadet yetkililerinin "Mücahid" ilan edecek kadar savunduğu Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri, bu kez Ümraniye eski Belediye Başkanı, Saadet Partili Mehmet Bingöl dillendirdi. "Tabandaki arkadaşlar, teşkilat içerisinde olmalarına rağmen, Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini söylüyorlar" diyen Bingöl, kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayacaklarını söyledi.

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