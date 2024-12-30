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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! İlkokullarda karne dönemi sona erdi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! İlkokullarda karne dönemi sona erdi

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 09:38

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 itibarıyla ilkokullarda karne verilmeyeceğini duyurdu. Karne yerine artık "gelişim raporu" uygulamasının devreye alınacağını ifade eden Bakan Tekin, LGS'nin ise kalkmayacağını açıkladı. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yeni öğretmen atama takvimiyle ilgili de "Bize kaç kadro verilirse atamaları mevcut prosedüre göre yapacağız." dedi. Özel okulların fahiş zam yaptığı ile ilgili şikayetlere de değinen Bakan Tekin, fahiş kitap ücreti gibi konularda da düzenlemeye gittiklerini söyledi.

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