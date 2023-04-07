Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "25 bin 883 öğrencimiz şehirlerine geri döndü"

Toplantı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Osmaniye'de daha önceki ziyaretimizden bugüne kadar eğitimin normalleşmesiyle ilgili yapılan şeyleri kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkânımız oldu. Valimiz İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim gelinen nokta gayet sevindirici tüm yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdi. Hepinizin malumu olduğu üzere 6 Şubat depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi normalleştirmek için gerçekten çok büyük özen gösterdik. Tüm arkadaşlarımız ilk günden itibaren sahada oldular el birliğiyle süreci başarılı bir şekilde yönetmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler. Bir taraftan vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu yemek, ekmek, su gibi gıda ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan barınmayla ilgili her türlü destekleri Olarak verdik. İlk günlerde hatırladı, hatırlarsanız yaklaşık 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde bu bölgede barındılar. Sonra da 20 Şubat tarihinde tüm Türkiye'de eğitim öğretime 71 ilde normalleştirdikten sonra artık bölgeyi de Hızlı bir şekilde eğitim alanında normalleştirmek için üç kademeli bir sistematik üzerinden ilerledik. Çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir okulda eğitim öğretime başlanmaması sağlam raporu verilen okullarda öğretimi devam ettirdik. Yaklaşık 130 bin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimizle bakanlığımız tarafından ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerindeki en uzman öğretmenlerimiz bölgeye gelerek bu öğrencilerimiz hazırlanmasına büyük emek sarf ettiler. Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte mehmetçik okullarını yürürlüğe soktuk. Mehmetçik okullarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, LGS ve YKS yazıcılık kurslarıyla ilgili çok önemli sayıda bölgede mehmetçik okullarını açtık. Yakın zamanda Kırıkhan'da ve İskenderun'da 7 Nisan tarihi itibariyle de 4 bin öğrenci öğretmenin barınabileceği LGS ve YKS kurslarının hazırlanmayla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek. ''dedi.

"Depremin ilk anından beri öğretmenlerimiz sahada"

Bakan Özer, ''Çadırlardan konteynırlara geçildikçe bu 10 ilimizde konteynerlerdeki çocukların okuldan sonra öğrendiklerini tekrarlayabilme imkânı sağlamak için de tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kurulumuna başladık Böylece TRT EBA'yı çocuklarımız izleyebilecektir. Şuanda 16 bin 560 tane televizyon kurulumunu sağlamış bulunuyoruz. Buradaki tüm adımlar 10 ilimizden 71 ilimize giden nakil olan öğrencilerimizin tersine nakit, tersine göç hareketi mi başlattı. Buradaki okul, eğitim, öğretim normalleştikçe yani hayatın olağan akışı artık arttıkça ve yaygınlaştıkça diğer illerine nakillerin alınmış olan öğrencilerimiz dönmeye başladılar. Bugün itibariyle 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden, geri dönmeye başladı. Yani umut ediyoruz ki okullarımız devreye girdiği zaman inşallah o giden tüm öğrencilerimiz tekrar bölgeye gelirler. Tekrar bölge eski günlerinde olduğu gibi 6 Şubat depreminden önce olduğu gibi normal yaşayışına devam eder.'' dedi.

"Depremin ilk anından beri öğretmenlerimiz sahada"

Milli Eğitim Müdürlerimizce ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize her zaman olağanüstü durumda fedakârlık gerektiği zaman devletinin ve milletinin yanında duran o kıymetli öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Nasıl o covid-19 salgınında vefa gruplarında fedakâr bir şekilde öğretmenlerimiz çalıştıysa bugün de deprem 6 Şubat depreminden sonra sahaya intikal ederek yaraları sarmaya, vatandaşımızın derdine derman olmaya, onu çözmek için çırpınmaya devam ettiler. Gönüllü sahada kırk binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz hala vatandaşımızın yaralarını sarmaya devam ediyor. Hayatın normalleşmesi için çaba sarf ediyor.