Millet sandıkta bir kez daha “Başkan Erdoğan” dedi! Neden Başkan Erdoğan?

Millet sandıkta bir kez daha 'Başkan Erdoğan' dedi. Peki 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Yüzyılı hakkında vatandaşlar ne düşünüyor? İşte tüm detaylar…