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Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar
02.03.2023 00:46 - Son Güncelleme: 02.03.2023 01:17

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6'lı koalisyonun adaylık savaşına uzun süredir sessizliğini koruyan Mansur Yavaş da giriş yaptı. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı masayı işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yaptı. Bu çıkış siyaset kulislerini hareketlendirirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Yavaş'ın bu çıkışının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi.

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