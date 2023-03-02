6'lı koalisyonun adaylık savaşına uzun süredir sessizliğini koruyan Mansur Yavaş da giriş yaptı. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı masayı işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yaptı. Bu çıkış siyaset kulislerini hareketlendirirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Yavaş'ın bu çıkışının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi.
Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar
OTOMATİK OYNAT
- 28 Şubat'ı ölümüne savunan Meral Akşener bugün başörtüsü takıp fotoğraf çektirdi!
- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak
- AK Parti TBMM Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Yıkıma uğrayan şehirler yeniden ihya edilecek"