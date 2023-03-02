Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar

6'lı koalisyonun adaylık savaşına uzun süredir sessizliğini koruyan Mansur Yavaş da giriş yaptı. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı masayı işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yaptı. Bu çıkış siyaset kulislerini hareketlendirirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Yavaş'ın bu çıkışının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi.