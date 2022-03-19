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Millet İttifakı’nda oyun kurucu kim? 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, neler yaşanıyor?

Millet İttifakı’nda oyun kurucu kim? 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, neler yaşanıyor?
19.03.2022 23:17

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Parti içi kavgalar, kim nerede oturacak krizi, adaylık belirsizliği ve sonu gelmek bilmeyen polemikler. Muhalefette oyunu kimin kuracağı rekabeti gittikçe derinleşiyor. Önce yuvarlak masada oturan 6 muhalefet lideri 28 Şubat’ta alfabetik sıraya göre konumlanarak parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaştılar. Eskiye dönüşü vadeden çalışma koalisyon dönemlerini yani istikrarsızlığı akıllara getirdi. Peki Millet İttifakı’nda oyun kurucu kim? 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, neler yaşanıyor? Kavga, kriz ve güç yarışı mı yaşanıyor? İşte muhalefet kulislerinde yaşanan gelişmelere daha yakından mercek tutan ve ittifakta derinleşen rekabeti gözler önüne seren A Haber’in analizi…

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