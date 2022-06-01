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Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Selahattin Demirtaş için inşallah demedim' HDP'den çok sert tepki

Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Selahattin Demirtaş için inşallah demedim' HDP'den çok sert tepki
01.06.2022 14:51

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’in; Mansur Yavaş’ın, ‘Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz’ sözüne ‘İnşallah’ demediğini açıkladı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’tan Mansur Yavaş’a tepki gecikmedi. Beştaş "İkircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz" ifadelerini kullandı. HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sevgi Yiğitalp "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur…” dedi. HDP Eş Eski Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.

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