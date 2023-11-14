MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AYM’ye sert tepki göstererek, “Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesidir” dedi. Bahçeli’nin bu sözleri Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu rahatsız etti. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Gergerlioğlu, "Haddini bileceksin" çıkışını yaparken, MHP'li Erkan Akçay, “Ağzını topla, adi herif” ifadeleriyle söze gerdi. Yaşanan polemik sonrasında Meclis’te sesler yükselerek birbirine girdi.