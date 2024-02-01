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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 08:33 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 08:36

MHP'den Özgür Özel'e tepki: ''DEM'in çaycılığına soyunmuş''

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP Genel Başkanı olduğu günden itibaren Demirtaş’a selam göndermekten, DEM’in gönlünü hoş etmekten, terör örgütlerine göz kırpmaktan bir adım öteye gidemeyen Özgür Özel’i öncelikle kendi söylemleri ile yüzleşmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Büyükataman "TBMM Grup kürsüsünde kendi kendini alkışlayan Özel'in geldiği durum trajikomik ve ne yazık ki artık psikologların uzmanlık alanı. CHP Genel Başkanı olduğu günden itibaren Demirtaş'a selam göndermekten, DEM'in gönlünü hoş etmekten, terör örgütlerine göz kırpmaktan bir adım öteye gidemeyen Özgür Özel'i öncelikle kendi söylemleri ile yüzleşmeye davet ediyoruz" dedi.

"DEM'LENMİŞ ÖZEL"
Özel'in, DEM'in çaycılığına soyunduğunu söyleyen Büyükataman, şöyle devam etti:
"Önce hangi belediye başkanının akçeli ayak oyunlarıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturduğunu açıklamalı. Geçmişte zillet ittifakı ile bir araya gelip boylarının ölçüsünü alanların bugün aynı zilleti farklı isimle ambalajlayıp 'Türkiye İttifakı' diye karşımıza çıkarması en hafif tabirle vasatlık. Aziz milletimiz yakın geçmişte CHP'nin kurduğu 'altılı kumar masası' etrafında nasıl çıkar kavgalarına düştüğünüzü, koltuk için birbirinizi nasıl yediğinizi, gayenizin millet değil, menfaatleriniz olduğunu görmüş ve sandıkta dersinizi vermiştir. Eski ve yenik zilleti 'Türkiye İttifakı' ambalajıyla tekrar piyasaya süren DEM'lenmiş Özel'in gerçekte hizmet ettiği ittifak Türksüz Türkiye ittifakından başka bir şey değil. Bir bardak DEM'li çaya hem CHP'yi hem Türkiye'yi peşkeş çekenlerin Cumhur İttifakı'na dil uzatmaya boyları yetmez, yetmeyecek."

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