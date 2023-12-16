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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023, 14:51 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023, 15:01

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Türk milletinin takdiriyle 31 Mart eşiği sağ salim aşılacaktır. MHP 31 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik sınır hattı olarak görecektir. 3 belediye fazla 5 belediye fazla almadan ziyade ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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