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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına çok sert tepki: Türkiye'ye meydan okumadır

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına çok sert tepki: Türkiye'ye meydan okumadır
25.09.2022 17:51

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum’da İstasyon Meydanı'nda konuştu. Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti, Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğ'lunun 'Demirtaş ile Osman Kavala serbest kalsın' sözü cümle aleme gösterildi. CHP'li bir milletvekilinin utanmadan 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözleri de pankartlara yansıdı. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Kılıçdaroğlu, afişin önünde poz verip 'barışacağız' demesi, tüm Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Senin madalya takacağın, PKK'ya müzakere teklifi olarak görülmeyecek midir? Eğer kalbi kırık birisi varsa onlar şehit analarıdır. Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun, herkesi kör ve ahmak mı sanıyorsunuz? Bu fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'seninleyim' mesajıdır. Zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır.'' dedi.

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