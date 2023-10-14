MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Gazze'nin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya ifade eden Bahçeli, "Mazlumlar inim inim inliyor, dünya İsrail'i destekliyor! Cumhurbaşkanımız ateşkes için çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve arkadaşlarını her aşamada tartışmasız destekliyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir" ifadelerini kullandı. "Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor" diyen Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım" dedi.