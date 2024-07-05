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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024, 17:32

MHP Lideri Devlet Bahçeli: ‘’UEFA skandal bir karar almıştır’’

A Milli Futbol Takımımız Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) yarın akşam Hollanda ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak zorlu maçtan tur bileti alarak son 4 takım arasına kalmak isteyen ay yıldızlılarda Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek kart cezaları ile yaptığı hareket sonrasında UEFA tarafından açılan soruşturma ve verilen skandal kararla birlikte 2 maçtan ihraç edilen Merih Demiral forma giyemeyecek. Kritik randevu öncesinde Hollanda’nın spor medyasındaki önemli isimler Takvim’e açıklamalarda bulunarak tarihi randevuyu değerlendirdi. Dennis van Eersel ise Türkiye’nin turu geçeceğini düşündüğünü söyledi. İşte detaylar…

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