MHP lideri Bahçeli'den yine "Öcalan" çıkışı: Teklifimde ısrarlıyım!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "PKK'yı lağvet" çağrısını yineleyen Bahçeli, "Teklifimde ısrarlıyım, Teröristbaşı DEM Grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın!" ifadelerini kullandı. Kürtlerin başka terör örgütünün başka olduğunun altını çizen Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizle aynı cephedeyiz terörün kökünü kazıyacağız" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bu kapsamda anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir." ifadelerini kullandı.