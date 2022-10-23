MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '2023’e Doğru Aday Belli, Karar Net' temalı miting için Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli İYİ Parti ve CHP'nin ABD ziyaretlerine sert tepki göstererek, "Bizi ilgilendiren hamburger ya da benzinlik değil, kapalı kapılar ardında hangi pazarlıkları yaptığınız. Ekmeğini yediği ülkeyi yabancılara şikayet ediyorlar" dedi. Bahçeli Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'la kıyaslanmasına da tepki göstererek "Bu bir FETÖ taktiğidir" şeklinde konuştu. Öte yandan kimyasal silah yalanına sarılan CHP ve yandaşlarına tepki gösteren Bahçeli, "PKK'nın iftirasına sarılıp Türk askerine iftira atan kim varsa teröristtir, şerefsizdir. Meclis'te bu milletvekillerinin olması utnaç vericidir. TTB kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.