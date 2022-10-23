Haberler Güncel Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
23.10.2022 18:02

OTOMATİK OYNAT

Güncel 43:29
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 04:04
Vatandaşlardan Diyarbakır'da...
Güncel 03:07
Diyarbakır Başkan Erdoğan'ı...
Güncel 00:33
AK Parti Milletvekili Mehmet...
Güncel 02:22:53
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail...
Güncel 05:04
Binali Yıldırım, Azerbaycan'da...
Güncel 07:40
CHP'nin HDPKK'lı Selahattin...
Güncel 12:38
Binali Yıldırım, Azerbaycan'da...
Güncel 00:50
AK Parti'den Cemevi hamlesi
Güncel 00:19
İYİ Partili Ahmet Erozan Kemal...
Güncel 02:27
HDP'li Beştaş ve CHP'li...
Güncel 02:19
CHP'nin yurt şovu elinde...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '2023’e Doğru Aday Belli, Karar Net' temalı miting için Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli İYİ Parti ve CHP'nin ABD ziyaretlerine sert tepki göstererek, "Bizi ilgilendiren hamburger ya da benzinlik değil, kapalı kapılar ardında hangi pazarlıkları yaptığınız. Ekmeğini yediği ülkeyi yabancılara şikayet ediyorlar" dedi. Bahçeli Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'la kıyaslanmasına da tepki göstererek "Bu bir FETÖ taktiğidir" şeklinde konuştu. Öte yandan kimyasal silah yalanına sarılan CHP ve yandaşlarına tepki gösteren Bahçeli, "PKK'nın iftirasına sarılıp Türk askerine iftira atan kim varsa teröristtir, şerefsizdir. Meclis'te bu milletvekillerinin olması utnaç vericidir. TTB kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA