MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ankara'da önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için kurulan 6'lı masayı hedef alan Bahçeli, "Kırık bacaklı masanın projesi yok. Vaatleri krizdir" dedi. İsveç'teki PKK gösterisinde Başkan Erdoğan'ın hedef alınmasına tepki gösteren Bahçeli, "Hainler ancak maket asar. Onların cansız bedenlerinin darağacına asılacağı günler bir gün gelecek" şeklinde konuştu.