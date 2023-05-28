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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı
28.05.2023 13:02

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allahtan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır” dedi.

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