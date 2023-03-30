RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları MGK'da seçim ve deprem vurgusu! Kritik toplantı sonrası açıklama geldi

MGK'da seçim ve deprem vurgusu! Kritik toplantı sonrası açıklama geldi

MGK'da seçim ve deprem vurgusu! Kritik toplantı sonrası açıklama geldi
30.03.2023 19:10

OTOMATİK OYNAT

Güncel 15:08
SON DAKİKA I Bolu Dağı...
Güncel 09:13
Bakan Kurum: “312 bin 931...
Güncel 03:27
Parfüm fabrikası alev alev...
Güncel 00:16
Şov bitti çadır gitti!
Güncel 01:23:10
Başkan Erdoğan'dan ATV - A...
Güncel 06:05
Sinop ve Kastamonu'da yaralar...
Güncel 08:12
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı...
Güncel 24:57
Macaristan'a TANAP doğal gazı
Güncel 00:29
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu...
Güncel 00:02
Muharrem Kılıçdaroğlu’na...
Güncel 14:51
Başkan Erdoğan - Destici...
Güncel 00:36
CHP yandaşı gazeteci Can...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.' ifadeleri yer aldı.

Güncel Videoları

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası bildiri yayımlandı.

MGK BİLDİRİSİ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan durum değerlendirilerek bölgedeki hayatın bir an evvel normale döndürülmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ VURGUSU

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELE

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.

MGKda seçim ve deprem vurgusu Kritik toplantı sonrası açıklama geldi

MGKda seçim ve deprem vurgusu Kritik toplantı sonrası açıklama geldi

SON DAKİKA