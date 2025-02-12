Meteoroloji’den İstanbul’a kar yağışı uyarısı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeybatı kesimlerinde bugün saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görülebileceğini duyurdu. Yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulması beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, İstanbul'da kar yağışının özellikle yüksek bölgelerde etkili olacağını belirterek, "Kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Yetkililerin yaptığı uyarılara mutlaka riayet edilmeli" dedi.