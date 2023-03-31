Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
KOCAELİ 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -11°C, -1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısının karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -10°C, 7°C
Çok bulutlu
DÜZCE -5°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA -4°C, 6°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 8°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
TOKAT -3°C, 4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON 4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ -2°C, 7°C
Çok bulutlu yağmurlu
ERZURUM -7°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS -5°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA -3°C, 6°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
GAZİANTEP -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu
UYARI YAPILAN İLLER
Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sarı kodlu rüzgar uyarısı
Muş ve Erzurum'da sarı kodlu kar uyarısı
Ağrı, Hakkari, Kars, Van, Şırnak ve Iğdır'da Turuncu kodlu kar uyarısı
Bitlis ve Siirt'de sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı