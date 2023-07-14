Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Zanlıları yakalamaya yönelik çalışma ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.