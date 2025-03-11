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Mersin’de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi
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Mersin’de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 08:36

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; polis tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada; 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildiğini bildirdi.

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