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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 08:54 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 08:54

Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu! 6 tondan fazla ürün ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

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