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Mersin’de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı
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Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 11:48

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetine karşı çalışma başlattı. İnternet sitesi üzerinden link gönderip, sahte ilanlar oluşturarak müşteri temsilcisi adı altında değişik vaatlerde bulunup vatandaşları dolandıran 3 şüpheli ile ve çevrimiçi yasa dışı bahis oynatan 7 şüpheli tespit edildi. Kimliği belirlenen şüphelilerin ofis olarak kullandıkları adres ve evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, ruhsatsız tabanca, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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